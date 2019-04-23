إنجاز 25% من حرم جامعة أبوظبي في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل جامعة أبوظبي جهودها في تنفيذ الحرم الجامعي الجديد في مدينة العين وبلغت نسبة إنجاز المشروع 25%، ومن المتوقع أن يبدأ الحرم الجامعي الجديد باستقبال الطلبة اعتباراً من العام المقبل.

وتبلغ مساحة البناء 28 ألف متر مربع للمرحلة الأولى وبمساحة إجمالية تبلغ 54 ألف متر مربع أي ما يعادل مساحة قرابة 8 ملاعب كرة قدم. ويضم المبنى أكثر من 70 قاعة دراسية ومختبراً. ويُذكر أن تصميم الحرم الجامعي الجديد في منطقة العين مستوحى من شجرة الغاف، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعاراً رسمياً لعام التسامح والتي تم اختياره شعاراً لعام التسامح نظراً لدلالاتها الكبيرة.

وقال المهندس أنور علي مدير مشاريع الجامعة: يعمل أكثر من 250 عاملاً يومياً لتطوير الحرم الجامعي الذي تقدر تكلفته بنحو 300 مليون درهم، ويلتزم الحرم الجامعي الجديد المستدام بأرقى معايير الصحة والسلامة، ويطبق أحدث قوانين السلامة الصادرة من الدفاع المدني للعام 2018.

وقال المهندس أنور: يستوعب الحرم الجديد في منطقة العين في مرحلته الأولى نحو 2500 طالب وطالبة وتبلغ طاقته الاستيعابية الكلية 5000 طالب وطالبة، وقد روعي في تصميمه توفير بيئة تعليم تكفل الخصوصية للطلاب والطالبات بصورة منفصلة من خلال مبانٍ مجهزة لكل منهم.