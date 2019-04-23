ملتقى في جامعة عجمان حول جمهور وسائل الإعلام

المصدر: عجمان - البيان

عقدت كلية الإعلام في جامعة عجمان الملتقى العلمي الثاني لها بعنوان «دراسات جمهور وسائل الإعلام»، الذي افتتحه الدكتور حسام سلامة، عميد الكلية مؤكداً أهمية هذه الملتقيات العلمية ودورها في تجويد الدراسات العلمية في مجال الإعلام التفاعلي.

شارك في الملتقى ثلاثة باحثين من ألمانيا وبريطانيا وفلسطين، وأدار الندوة الدكتور إبراهيم الحوسني، أستاذ مساعد في كلية الإعلام في الجامعة، حيث شاركت المتحدثة الأولى الباحثة سارة ميسر، من شركة نيلسون للأبحاث، التي استعرضت قياس معدلات الجمهور في وسائل الإعلام والتسويق، وناقشت سوق بحوث الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط والشمال الإفريقي. وتحدثت عن حجم سوق الإعلام التفاعلي وحجم الإعلان والمحتوى الإعلاني به والتوقعات المستقبلية حوله.

أما المتحدث الثاني فكان الدكتور كورنيلسون بوشمان، من معهد «لايبنز لبحوث الإعلام» بهامبورغ بألمانيا، الذي تحدث عن تجربتين بحثيتين في مجال الإعلام التفاعلي، وتناول بهما استخدامات برامج الكمبيوتر وتطبيقاتها في قياس بحوث الجمهور والإعلام التفاعلي ونتائجهما.

وتناول المتحدث الثالث محمد يانزين، المدير العام ليانزين للإنتاج ومدير إذاعة بَلْس 95 الإنجليزية التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، تجربة الإعلام المسموع واستخداماته والبحوث حوله وحجم الإعلان في هذا السوق.