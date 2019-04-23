جامعة الفلاح تنظم منتدى حول قوة الإعلام الاجتماعي

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

نظم المكتب الإعلامي في جامعة الفلاح بالتعاون مع كلية الاتصال الجماهيري وعمادة شؤون الطلبة المنتدى الإعلامي الأول تحت عنوان قوة الإعلام الاجتماعي واتجاهاته، شارك فيه مجموعة من أهم الإعلاميين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات ضم كلاً من الإعلامية ديالا علي من قناة سما دبي.

والإعلامية ميثاء إبراهيم من قناة سما دبي، والإعلامي عبدالله بن دفنا من قناة الإمارات. في بداية الملتقى رحب الدكتور نورالدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة بالحضور، قائلاً: الإعلام الرقمي يتميز اليوم بسرعته ومرونته وقوة تأثيره في الجمهور، فشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم واقعاً ملموساً ومتاحاً للجميع.

وأضاف الدكتور عطاطرة: نحن اليوم سعداء باستقبال مجموعة من رواد الإعلام الرقمي في دولة الإمارات للمشاركة بالملتقى الإعلامي الأول الذي سيناقش قوة الإعلام الاجتماعي واتجاهاته، مدركين مدى الأهمية الكبيرة التي يحتلها الإعلام في حياتنا اليومية والعملية.

وسلط المنتدى الضوء خلال جلسته على عدة محاور ومنها، أهمية الإعلام الرقمي في الوقت الراهن كما تناول سلبيات وإيجابيات التحوّل الرقمي للإعلام، والمحتوى التسويقي وتأثيره في الإعلام، ودور رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إثراء المحتوى الفكري لدى المجتمع، وكيفية تسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي وسوشيال ميديا.