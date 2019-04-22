عبدالله بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - في مقر سفارة الدولة في واشنطن دي سي - مجموعة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحث سموه - خلال اللقاء - الطلبة على الاجتهاد والمثابرة في مشوارهم التعليمي وشجعهم على التخصص في المجالات التي تلبي احتياجات الدولة في سوق العمل وتحقيق التميز والتغلب على التحديات التي تواجههم وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في الخارج.

من جانبهم أعرب الطلبة عن فرحتهم واعتزازهم بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. معاهدين سموه على تحقيق آمال بلادهم فيهم قيادة وشعباً.

وفي سياق متصل.. تعرف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الزيارة - على أعضاء السفارة من الدبلوماسيين وشكرهم على الجهود التي يبذلونها لخدمة بلادهم والإعلاء من شأنها.. مشيداً بجهودهم في خدمة المواطنين الإماراتيين أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما اطلع سموه على قسم الاتصال والدبلوماسية العامة الجديد في السفارة حيث تم استعراض أهم المشاريع التي تم إنجازها في القسم والمتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية مثل إنتاج المحتوى الإعلامي إضافة إلى الخدمات التي تقدم لمواطني الدولة في الخارج.

‎حضر اللقاء.. سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن عيسى بن زايد آل نهيان.