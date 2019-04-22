طلبة جامعة عجمان ينجحون في تحدي «الشراكة المجتمعية»

المصدر: عجمان - البيان

فاز طلبة من كلية العمارة والفنون والتصميم في جامعة عجمان في منافسة اشتركت فيها العديد من الجامعات على مستوى دولة الإمارات، ليحصل طلبة الجامعة على المركزين الأول والثاني في تحدٍ لتقديم أفكار معمارية للإسكان الميسر تخدم احتياجات الشباب الحالية والمستقبلية في دولة الإمارات.

حيث حصل الفائزان بالمركز الأول ناهل الدرويش وعبدالرحيم الريناوي على جائزة وقدرها عشرة آلاف درهم ومنحة تدريبية في شركة بي آند تي. كما حصلت الفائزة آلاء محمد محسن على المركز الثاني وعلى جائزة نقدية قدرها ستة آلاف درهم. كما تم تكريم ثمانية متنافسين آخرين مشاركين من جامعة عجمان في هذا التحدي، الذي أقيم هذا العام للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين بعد المئة لتأسيس الشركة، والخامسة عشرة لتواجدها في دولة الإمارات.

وكانت الدكتورة نهلة القاسمي، عضو مجلس إدارة بجمعية المهندسين بالإمارات ضمن لجنة التحكيم، إلى جانب المهندس أحمد علي المحمود مدير أول في المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي، والمهندسة سمية دباغ رئيسة فرع الخليج للجمعية الملكية البريطانية للمعماريين وأربعة حكام من أعضاء شركة بي آند تي.

وتشكل هذه المسابقة تحدياً لقدرات طلبة الهندسة المعمارية، بهدف الوصول إلى تصميمات إبداعية تتناسب مع حاضرهم، وترسخ مكانتهم في التاريخ. كما أن المسابقة تمنح الطلبة في الإمارات فرصة المشاركة في النقاش حول كيفية تحسين المساحات الحضرية بين المباني، وكيفية العيش في الأبراج العالية.