الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تحتفي بالمشاريع الناشئة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع و«غوغل»، فعالية «المشاريع الناشئة - رأس الخيمة 2019» لتمكين رواد الأعمال المستقبليين من تطوير المشاريع وتحويلها إلى منتجات جاهزة للطرح في السوق.

وقد استقطبت الفعالية، 190 مشاركاً تقدموا بنحو 31 فكرة لمشاريع تجارية جديدة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، طامحين لتطوير هذه الأفكار إلى مشاريع قابلة للتحقيق وللتطبيق .

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة هيثم مطر عن سعادته لفرصة المشاركة في هذه الفعالية، قائلاً: «نرغب بشدة أن يصب الشباب الإماراتيون تركيزهم على هذا القطاع الذي أسهم في جلب نحو 164 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي، مما يعني أن درهماً من أصل كل تسعة دراهم يأتي من السفر السياحي ويشكل مكسباً للاقتصاد الإماراتي».

كما تحدث المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمن الشايب، عن مدى حماسته للتمكن من المساهمة في هذا الحدث الفريد والواعد، الذي «يمثل بوابة جديدة تسمح لطلابنا بالمشاركة في الابتكار والمنافسة والفرص المستقبلية والإنجازات المتميزة» على حسب تعبيره، ووافقت الدائرة على منح تراخيص مستقبلية معفاة من جميع الرسوم للطلاب من ذوي الأفكار المبتكرة. وقد توّجت فعالية «المشاريع الناشئة - رأس الخيمة 2019» بتوقيع مذكرة تفاهم بين كلّ من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية. .

وأعرب البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، عن سعادته لحصول الجامعة على فرصة التعاون مع مؤسسات مرموقة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وغوغل وإدارة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مثل هذه المبادرة الواعدة.