صندوق الوطن يحتفل بتخريج دفعة من طلاب «المبرمج الإماراتي»

المصدر: رأس الخيمة - وام

احتفل صندوق الوطن بتخريج الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لطلاب «المبرمج الإماراتي» في رأس الخيمة وعددهم 80 طالباً وطالبة في أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين.

وأكد محمد تاج الدين القاضي مدير عام صندوق الوطن، أهمية تخريج الدفعة الثانية، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج المتميزين منهم في المرحلة الثانية التي ستركز على الذكاء الاصطناعي، وتنمية مواهب البرمجة بشكل تفصيلي ومتقدم أكثر عن المرحلة الأولى.

ومن جانبها، أكدت سمية حارب السويدي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن هذا البرنامج أضاف نخبة من الطلبة المتميزين، وحقق أهداف الأكاديمية في احتضان المواهب ورعايتها وتفعيل الشراكة المؤسسية مع صندوق الوطن، الذي أثمر برامج نوعية في مجال البرمجة واللغات، وسعيه الدائم في بناء قدرات ومهارات الطلبة لتأهيلهم وتسليحهم بمهارات القرن الـ 21 والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.

يذكر أن برنامج «المبرمج الإماراتي» يهدف إلى تعليم الأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً، أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية، ويطمح البرنامج بحلول عام 2020 إلى تعليم 2500 طفل أساسيات البرمجة من خلال المرحلة الأولى، وتسجيل 500 منهم في برامج البرمجة المتقدمة من خلال المرحلة الثانية والثالثة.