انطلاق فعاليات «بت» الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات مؤتمر ومعرض «بِت» الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع «دائرة التعليم والمعرفة»، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.

تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يتناول المؤتمر في دورته الرابعة محور «بناء ثقافة التغيير الناجحة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمواطني القرن الحادي والعشرين».

وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي، مديرة برامج التعليم الإلكتروني والإبداع في دائرة التعليم والمعرفة – في تصريحات خاصة لـ«البيان»- أن المؤتمر يتضمن العديد من ورش العمل، التي تستهدف الكوادر التدريسية والقيادات التعليمية، وسيتناول موضوعات مهمة مثل التعليم الإلكتروني والتعلّم الذاتي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كيفية بناء ثقافة التغيير لضمان إنفاذ خطط التطوير المهني، ودعم المعلمين. وتوقعت الدكتورة نجلاء النقبي مشاركة أكثر من 5 آلاف زائر وحضور أكثر من ألف خبير من مختلف دول العالم للمشاركة في الفعاليات.

فرصة

وأكدت أن الفعاليات سوف تسلط الضوء على استطلاعات الرأي الأخيرة الخاصة بقطاع التعليم في المنطقة، ويتيح المؤتمر الفرصة أمام المعلمين وصناّع السياسات التربوية للتعاون والنقاش حول موضوع الفصول الدراسية الرقمية.

ونظمت شركة مايكروسوفت أمس، مؤتمراً صحفياً لاستعراض تفاصيل مؤتمر ومعرض «بِت» الشرق الأوسط وأفريقيا، كما نظمت العديد من ورش العمل للخبراء الضيوف لشرح أجندة الفعاليات وعرض أحدث الحلول التعليمية العالمية. كما يعرض جناح مايكروسوفت خلال المعرض مجموعة من التقنيات التي يستخدمها المعلمون المبتكرون داخل الفصول الدراسية.

وأكد حرب بوحرب المدير التنفيذي لقطاع التعليم لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المؤتمر يهدف إلى تمكين الشباب وإعدادهم بشكل يؤهلهم لأخذ مكانهم الريادي.