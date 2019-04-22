طلبة «أمريكية دبي» يتأهلون لنهائيات مسابقة دولية في فرنسا

المصدر: دبي - البيان

فاز فريق طلبة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي في نهائيات المسابقة الإقليمية لشركة «لوريال براند ستورم» السنوية، والتي أهلتهم للنهائيات الدولية في فرنسا الشهر المقبل.

سيمثل فريق الجامعة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في في مقر الشركة في باريس. ضم فريق الجامعة آية الله محمد، نانا كوامي أسواهين، كالكيدان فيليك بيكيلي، وبإشراف الدكتورة فرح أرقادان التي عملت عن كثب مع الطلاب خلال المسابقة التي استمرت ثلاثة أشهر.

وتمكن فريق الطلبة من ابتكار طريقة جديدة باستخدام التقنيات الحديثة بواسطة الهاتف الذكي.

وتم تصميم المسابقة لتمكين الطلاب من إطلاق إبداعاتهم وتطبيق الأفكار الرائدة لتستفيد الشركة منها في توزيع وانتشار أحد منتجاتها وعممت المسابقة على أكثر من ثمانين ألف طالب.