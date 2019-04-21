انطلاق فعاليات مسابقة إنترنت الأشياء في جامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت جامعة الإمارات، فعاليات المسابقة الوطنية «ماراثون تكنولوجيا المعلومات-12»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، والذي يستهدف إثارة اهتمام الطلبة في مجالات تقنية المعلومات عن طريق إشراكهم في تحديات ومسابقات مشوقة ومسلية، تحت شعار «إنترنت الأشياء لمستقبل أفضل»، بمشاركة عدد كبير من طلبة الجامعات والمدارس، ومشاركة خاصة من الطلبة أصحاب الهمم.

وأكد الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، أن تنظيم هذا الماراثون في نسخته الثانية عشرة في جامعة الإمارات يأتي تعزيزاً لرؤية القيادة الرشيدة في قيادة التعليم العالي عبر الجامعة الوطنية جامعة المستقبل، ومن هذا المنطلق نسعى إلى استكشاف آفاق المستقبل عبر رعاية الموهوبين والمبتكرين من أبنائنا الطلبة في مختلف مدارس الدولة، وتطوير قدراتهم في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في عصر المعرفة، وإننا نهيب طلبتنا بمزيد من الابتكار والإبداع في مختلف مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لقيادة المستقبل.

مؤكداً أن هذا الماراثون الذي ينظم سنوياً يعد حدثاً وطنياً مهماً لدولة الإمارات. ورحب مدير الجامعة بالطلبة المشاركين من مختلف مدارس الدولة الحكومية والخاصة وأصحاب الهمم المشاركين في فعاليات الماراثون، الذي أصبح من أبرز المبادرات التي تقدمها الجامعة لطلبة المدارس والجامعات في الدولة.

وأشار الدكتور خالد شعيب عميد كلية تقنية المعلومات إلى أن المنافسات اشتملت لهذا العام على مجموعة من الفعاليات مثل التكنولوجيا التربوية وإنترنت الأشياء، وتصميم مواقع الإنترنت، وتصميم رسومات الحاسوب، والاتصالات، وأمن الكمبيوتر والحوسبة السحابية.