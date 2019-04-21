انطلاق معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف غداً

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد ابوالفتوح

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، ينطلق، غداً، معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف في دورته الحادية عشرة خلال الفترة من 23 أبريل ويستمر حتى 25 أبريل الجاري، في مركز رأس الخيمة للمعارض، بمشاركة 93 جهة حكومية وتعليمية بينها 50 جامعة عالمية من خارج الدولة والمعترف بها من التعليم العالي بدولة الإمارات.

وأوضح عبدالناصر محمد الذهب، المدير التنفيذي لمعرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف، أن المعرض ينطلق في دورته الجديدة بتبني رؤية جديدة في مساعدة الطلبة على استشراف المستقبل وتحديد وجهتهم التعليمية في اختيار التخصصات المستقبلية التي تحتاج إليها قطاعات الدولة، والاستفادة من مشاركة الجامعات التي ستقدم الورش التدريبية والمسار الوظيفي لكل تخصص تعليمي.

وأشار إلى أن المعرض يتم تنظيمه خلال ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وتنطلق الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى الثامنة، ومن المقرر استقبال جميع المشاركات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة وعدم اقتصارها على المواطنين فقط، بهدف منح الطلبة فرصة اللقاء المباشر وتبادل المعلومات والبيانات مع مسؤولي 50 جامعة عالمية من خارج الدولة التي ستقدم برامجها عبر منصات المعرض وخاصة لخريجي المرحلة الثانوية الراغبين لاستكمال الدراسة العليا.

دعم

وأكد الذهب أن مشاركة وزارة التربية والتعليم كراع رسمي لمعرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف سيساهم كثيراً في دعم الخطط الحكومية لدولة الإمارات على تحقيق طموح قادة المستقبل من خريجي المرحلة الثانوية، بهدف تسريع وتيرة وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتمكينها من المشاركة في استمرار مسيرة النهضة المستدامة في الدولة، وتعزيز ثقة الباحثين عن العمل من خلال المقابلات المباشرة للوقوف على قدراتهم ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة.

وأشار إلى أن الدورة الحادية عشرة تم التحضير لها منذ فترة بهدف تغيير مفاهيم معارض التوظيف، وخاصة في ظل مشاركة القطاع الخاص والذي يأتي في مقدمته بنك رأس الخيمة الراعي الرسمي الذي يوفر الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي واستثمار الفرص التي تتاح لهم لشغل الوظائف لإدراكهم بأهمية وامتيازات العمل في القطاع الخاص لجميع الجنسيات.