«بوليتكنك أبوظبي» يحتفل بتخريج 293 طالباً وطالبة

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة «بوليتكنك أبوظبي» التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والبالغ عددهم 293 طالباً وطالبة في 7 مجالات وتخصصات هندسية وتكنولوجية وهي تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة وتكنولوجيا هندسة الكهرو ميكانيك وتكنولوجيا هندسة أمن المعلومات وتكنولوجيا هندسة البترول وعلم الأرصاد الجوية وتكنولوجيا هندسة الطائرات وتكنولوجيا صيانة الطائرات وإدارة الحركة الجوية.

وبدأ الاحتفال بكلمة معالي حسين الحمادي قال فيها إن الدفعة الثانية من خريجي بوليتكنك أبوظبي، تعد إنجازاً جديداً وحصاداً حقيقياً تحققه بجدارة القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات، والتي تواصل العطاء بلا حدود من أجل ضمان المستقبل المثالي لأبناء الإمارات.