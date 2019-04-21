«دبي العطاء» تجدد المدرسة الأهلية الخيرية للبنات في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

نظمت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس، أحدث دورة من مبادرة «التطوع في الإمارات 2019»، دعماً لمدرسة الأهلية الخيرية للبنات بمنطقة الناصرية في الشارقة.

وشهدت هذه الدورة مشاركة 150 متطوعاً ساعدوا في أعمال تجديد المدرسة، وذلك بهدف تحسين البيئة التعليمية لـ1500 طالبة.

وكجزءٍ من هذه المبادرة، قدم المتطوعون اللوازم العملية للمدرسة، بما في ذلك تركيب 750 طاولة وكرسياً للطالبات، وطابعات ليزرية، وأجهزة عرض البيانات، وإضافة إلى تركيب معدات التعليم الأساسية، قام المتطوعون أيضاً بتزويد قاعة المعلمين بـ40 مكتباً ومقعداً، فضلاً عن إضفاء لمسة نابضة بالحياة على الفصول الدراسية والممرات من خلال رسم الزخرفات والجداريات التعليمية، منشئين بذلك بيئة مساعدة للتعليم، علاوة على ذلك، تم تجديد مختبر العلوم بالكامل، من خلال تركيب خزانات وطاولات وكراسيّ وثلاجات ومغاسل جديدة، بالإضافة إلى معدات مخبرية أخرى.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «أطلقنا في شهر مارس الدورة الأولى من مبادرة التطوع في الإمارات 2019 في دبي بهدف تجديد وترميم إحدى المدارس غير الربحية، ويسعدنا أن ننظم الدورة الثانية في المدرسة الأهلية الخيرية للبنات في الشارقة، وتهدف هذه المبادرة إلى منح الأطفال الأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح، ومجتمع الإمارات كعادته لا يتوانى عن الحضور وتحقيق ذلك. ويعود الفضل في كل ما أنجزناه إلى المتطوعين الذين أبدوا حماسة كبيرة، ومن خلال هذه الدورة، نساعد طالبات هذه المدرسة على تحقيق أحلامهن».

وقالت اعتدال سحويل، مديرة المدرسة: «لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الانطباع الذي تركته المبادرة، لقد منحتنا هذه المبادرة كل ما طلبناه وأكثر».