سعود بن صقر: نسعى لترسيخ ثقافة التميّز في مؤسساتنا التعليمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أننا «نسعى من خلال الرؤية الخاصة بالواقع التعليمي في إمارة رأس الخيمة إلى جعل العملية التعليمية تجربة حضارية جديرة بالثقة، وفق أعلى المعايير الدولية، وترسيخ ثقافة التميز في مؤسساتنا التعليمية، وتشجيع أبنائنا الطلبة على الخروج من دهاليز التلقين إلى فضاءات الإبداع والابتكار، ومد جسور المعرفة مع أقرانهم من مختلف الدول والثقافات، حاملين معهم أحلامهم وطموحات وتطلعات دولتهم وأسرهم».

وشهد سموه، أول من أمس، على مسرح المركز الثقافي برأس الخيمة، حفل تخريج طلبة المرحلة 12 من أكاديمية رأس الخيمة 2018 -2019 البالغ عددهم 65 طالباً وطالبة.

وثمّن سموه الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع التعليمي في رأس الخيمة، من خلال استقطاب مؤسسات تعليمية رائدة عالمياً، وتعزيز البنية التحتية التعليمية في الإمارة بأحدث الوسائل التكنولوجية، فضلاً عن اعتماد المناهج التعليمية الحديثة القادرة على استيعاب تطورات العصر، بكل ما يحمله من تحديات تتطلب رؤية استشرافية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق طموحات وتطلعات أبناء الوطن.