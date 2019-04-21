تأهيل 20 سفيراً لنشر ثقافة الوقاية من المخدرات في المدارس

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلن المركز الوطني للتأهيل، عن إطلاق مبادرة جديدة، تستهدف نشر الثقافة الوقائية والتوعوية بين طلبة المدارس، أطلق عليها «سفراء المركز الوطني للتأهيل»، حيث أشار المركز عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن المركز شرع في اختيار 20 سفيراً أوكل إليهم مهام بث رسائل توعوية ووقائية في البيئة المدرسية ومحيط الأصدقاء عن أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ولفت المركز إلى أنه في إطار مبادرة «سفراء المركز الوطني للتأهيل» عكف على إلحاق الطلاب المختارين جميعاً في دورات تثقيفية على يد خبراء مختصين من المركز، لتطوير مهاراتهم القانونية وثقافتهم الوقائية، حتى يتمكنوا من إيصال مفاهيم خطورة المواد المخدرة.

ووفقاً للمبادرة فقد قام المركز بإخضاع السفراء المختارين إلى ورش تدريبية وبرامج معدّة سلفاً، ليشكلوا حلقة وصل بين المركز الوطني للتأهيل ومجتمع الأطفال والطلبة.