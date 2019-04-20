شرطة دبي تؤهّل 204 طلاب من 18 مدرسة لـ«سفراء أمان»

المصدر: دبي-البيان

تمكن قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من تأهيل 204 طلاب وطالبات من 18 مدرسة على مستوى إمارة دبي ليكونوا «سفراء أمان» ليساهموا في توعية نظرائهم من الأطفال الآخرين على كيفية التواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل حال تعرّضهم للعنف أو الإساءة، سواء التحرش الجنسي أو غيره.

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن مشروع سفراء الأمان يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كافة مدارس إمارة دبي، وحماية الأطفال من الاعتداءات والتحرش الجنسي، وإشراكهم في توعية أقرانهم، وتعريفهم بحقوقهم ورفع مستوى الوعي لديهم، والتواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل عند تعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الإساءة، مبيناً أن المشروع الهام يستهدف الأطفال من سن 6 إلى 16 عاما.

من جانبها، أكدت فاطمة البلوشي، رئيس قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل، أن شرطة دبي حرصت على تدريب الأطفال في 18 مدرسة من خلال مجموعة من ورش العمل المتخصصة، تضمنت تثقيفهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل «وديمة» بطريقة مُبسطة تتناسب مع سنهم.

ولفتت البلوشي إلى أن ورش العمل شملت أيضاً التثقيف بالجوانب النفسية والاجتماعية والتوعوية للأطفال، لاسيما الجرائم التي قد يتعرضون لها، وكيفية التصرف والتواصل مع الشرطة، وكذلك مساعدة زملائهم في التواصل مع الشرطة حال تعرضهم إلى أي نوع من الجرائم من أجل حمايتهم.