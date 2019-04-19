15 طالبة يستعرضن مشروع تخرجهن لحل مشكلة المياه

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

استأنفت الدورة الـ 31 من معرض الخليج للتدريب والتعليم 2019 «جيتكس»، المعرض الأبرز في المنطقة في مجال التعليم والتدريب والتطوير المهني اليوم الثاني على التوالي بمشاركة نخبة من الجامعات ومعاهد التدريب المهني الرائدة في مختلف أنحاء العالم، لاستقطاب الطلبة من مختلف الفئات العمرية والتواصل المباشر معهم، واطلاعهم على أفضل البرامج الدراسية والدورات التدريبية التي توفرها هذه المؤسسات التعليمية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على إجراءات القبول في التعليم الجامعي والدراسات العليا، وتأمين مزيد من خيارات الدراسة المتاحة لهم.

واستعرضت 15 طالبة من كليات التقنية العليا بدبي مشروع التخرج على هامش تحلية المياه بالطاقة الشمسية، لاستخراج مياه صالحة للشرب وسقي الزرع، من خلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والمتوفرة على مدار الساعة، والمتمثلة في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل السيارة.

وأوضحت الطالبة حصة البلوشي التي تدرس تخصص الهندسة الكهربائية أن هذا المشروع الذي أعددنه للتخرج استغرق عاماً كاملاً، مشيرة إلى أهمية مثل هذا المشروع الذي يسهم في حل مشكلات شح المياه في بعض المناطق وخاصة منطقة الخليج العربي التي تخلو من الأنهار، كما تصلح للمناطق التي تعاني من ضعف في التيار الكهربائي، لاعتماده بشكل كلي على الطاقة الشمسية، وهي الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة المتوافرة على مدار الساعة.

ومن جهته أوضح الدكتور عمار النتشة المشرف على المشروع، أن فكرة المشروع جاءت بناء على ما يواجهه بلد مثل الصومال من العديد من المشكلات التي تشمل الفقر بنسبة 73٪ من معدل الفقر، والتي تعتبر واحدة من أفقر البلدان وفقًا لإجمالي الناتج المحلي للبلاد ومؤشرات الفقر الأخرى. هناك مشكلة ناجمة عن الفقر في الصومال وهي المجاعة وسوء التغذية، وقد مات الكثير من الناس خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف ان هذه المشكلة التي تواجهها بلد مثل الصومال جاءت بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وشح الأمطار، وافتقاره بشكل عام إلى الموارد المائية، فابتكرت الطالبات حل لهذه المشكلة تتمثل في بناء سيارة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية باستخدام جهاز التحكم FPGA لا سيما وأن الطلب على المياه يزداد باستمرار بسبب النمو السكاني.

وأوضح أن استخدام جهاز التحكم FPGA يسمح للمستخدم بتحديث وتعديل التصميم بالكامل فقط عن طريق تغيير الرموز الموجودة على FPGA (البرنامج)، دون إجراء أي تغييرات على تخطيط لوحة الدوائر، وبالتالي، سوف يسمح للمستخدم بإضافة وظائف، وتحسين أداء الحمل، مشيراً إلى أنه يفيد المجتمعات التي تعيش بعيداً عن شاطئ البحر حتى توفر هذه السيارة الشمسية مصدر مياه الشرب، وفي الوقت نفسه، تعد الطاقة الشمسية أحد مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في الصومال، حيث يكون الطقس مشمسًا تقريبًا، وتتراوح درجة الحرارة من 30 إلى 40 درجة مئوية.