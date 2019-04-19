900 طالب من أكاديميات الدار يشاركون في تجميع روبوت خلال معرض التكنولوجيا الأول

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

نظمت أكاديميات الدار معرض التكنولوجيا الأول، والذي استضافته مدرسة ويست ياس في أبوظبي.

وشارك نحو 900 طالب من أكاديميات الدار في تجميع الروبوت «بوب»، الذي شارك بتصنيعه وبرمجته طلاب الأكاديميات.

واستعرض الطلاب المشاركون في المعرض عدداً من مشاريعهم التي تدربوا عليها خلال الحصص الدراسية والأنشطة اللاصفية التي يمارسونها خارج أوقات الدوام الدراسي، والتي تتيح لهم الفرصة لاستكشاف اهتمامات وهوايات جديدة، كما استعرضوا الجوائز التي أحرزوها في مسابقات مواد «العلوم والتكنولوجيا».

كما استعرض الطلبة مشاريعهم التكنولوجية ومنها طائرة من دون طيار، والروبوتات التي قاموا بتركيبها باستخدام قطع الليجو وبرمجة الشرائح الإلكترونية لاستخدامها في إنجاز مهام متعددة.

وقال اندرو ترنر، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والابتكار إن المعرض يعكس اهتمام أكاديميات الدار التي تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم الاستثنائية، لتمكين الجيل الجديد وتحفيزه على دراسة مواد العلوم والتكنولوجيا التي أدخلتها أكاديميات الدار في مناهجها الدراسية، الذي سيتولى صياغة ملامح المستقبل من خلال تزويدهم بمهارات تعلم فردية لضمان توفير مسارات متعددة للنجاح.