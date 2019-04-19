جامعة الإمارات تكرّم طلبتها الفائزين بجائزة صنّاع المستقبل

المصدر: العين – داوود محمد

كرمت جامعة الإمارات طلبتها الفائزين بجائزة صناع المستقبل 2019 في نسختها الأولى، التي تبلغ قيمتها 10,000 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الأخرى من منح دراسية وفرص للالتحاق ببرامج تعليمية داخل وخارج الدولة، وورش تخصصية لتطوير مهارات الطلبة، والحصول على «بطاقة صناع المستقبل»، التي تمكنهم من الحصول على العديد من الامتيازات داخل الجامعة.

والتي تـأتي انسجاماً مع استراتيجية «جامعة المستقبل» 2017-2021 في دعم التميّز التّعليميّ، وخلق بيئة مبدعة، ومبتكرة لطلبتها، بحضور الدكتور محمد البيلي- مدير الجامعة، والدكتور غالب الحضرمي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عتيق المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، وعدد من القيادات الإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.