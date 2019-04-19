حرم حاكم أم القيوين تشهد «ملتقى منارات» لتكريم رائدات التعليم

المصدر: أم القيوين ـ وام

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين.. الملتقى الأول لمنارات ورائدات التعليم في الإمارة لتكريم رائدات التعليم من المعلمات في أم القيوين خلال الفترة من 1961 حتى 1979 اللاتي أنرن دروب العلم للطالبات ورسمن بعطائهن وإخلاصهن مستقبل العديد من الأجيال.

حضر الملتقى - الذي نظمه مجلس سيدات أعمال أم القيوين - معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين وكوكبة من المعلمات المتميزات اللاتي كن من أوائل الملتحقات بسلك التعليم والقيادات التعليمية في الإمارة.

وثمنت الشيخة سمية بنت صقر الاهتمام الذي توليه الإمارات لقطاع التعليم من خلال توفير أشكال الدعم كافة والرعاية للمعلمين.. مشيرة إلى أن مهنة التعليم من أرقى المهن وأكثرها تأثيراً وأهمية.

وأكدت أن المعلم هو أساس العملية التعليمية وله مكانة تقدير واحترام في كل العالم، فهو أحد الموارد التعليمية المساهمة على ترسيخ منظومة التعليم.. مشددة على الدور الريادي للمعلم في بناء المعرفة وتأسيس أجيال المستقبل الذي ترتقي بهم الأمم وتزدهر بأعمالهم المجتمعات.

من جانبها أشادت عائشة ليتيم في كلمة لها بحرص حرم حاكم أم القيوين بأهمية التعليم من خلال تكريمها لرائدات التعليم والمنتسبات الأوائل لسلك التعليم في الفترة من 1961 ـ 1979 اللواتي بذلن كل جهد لبناء الأجيال والأوطان. وقالت إن الاحتفال والتكريم لرائدات التعليم في أم القيوين يأتي برعاية كريمة من حرم حاكم أم القيوين للاحتفاء بمجموعة من المعلمات اللاتي كرسن أنفسهن منذ بداية نهضة التعليم مروراً بمرحلة تطوره تكريماً لنخبة رائعة من المعلمات اللاتي كان لهن دور كبير في إعداد الجيل الذي يتسلم الآن قيادة وبناء الوطن.

وإضافت أن «ملتقى المنارات» يمثل حكاية نستعيد فيها الماضي ونتشارك فيها البدايات ونبحر في ذاكرة الزمن لنسترجع تلك القصص الملهمة لشخصيات عاشت الماضي بكل إصرار وعايشت الحاضر بكل تفانٍ ومازال عطاؤهن يتلألأ في سماء الإنجازات.

وتم خلال الملتقى عرض فيلم قصير عن بداية «تعليم الإناث» في إمارة أم القيوين منذ عام 1962 إلى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.. فيما قدمت طالبات مدرسة الابرق للتعليم الأساسي بأم القيوين وروضة المعلا فقرات فنية معبرة عن المناسبة.وفي ختام الملتقى قامت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري بتكريم 36 معلمة من المعلمات المتقاعدات إلى جانب تكريم المطوعات وذوي من توفي منهم.