طلبة جامعة عجمان بمهمة إنسانية في كيرلا

المصدر: عجمان - البيان

نظم مكتب الحياة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة عجمان رحلة تطوعية إلى ولاية كيرلا في جمهورية الهند، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من نادي القلوب البيضاء الطلابي.

وجاءت هذه الرحلة من منطلق تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى طلبة الجامعة، ونشر التسامح ومد يد الخير لتصل إلى خارج حدود الدولة، زار الطلبة مدرسة محدودة الإمكانيات في مدينة كوتشي على ساحل ولاية كيرلا في الهند، وقاموا بترميم المدرسة وتزيين جدرانها لتعكس الأمل والإيجابية، وعلموا تلاميذ المدرسة مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية خلال فترة تواجدهم هناك، ونظموا حملة توعية حول صحة الفم والأسنان.

ودرّب الطلبة الأطفال في المدرسة على طريقة تنظيف الأسنان واستخدام الفرشاة بشكل صحيح، بالإضافة إلى إجراء فحوصات منتظمة للتلاميذ. وقدم طلبة الجامعة بعض الخدمات العلاجية لطلبة المدرسة في مكان تم تجهيزه خصيصاً لهذا الغرض. وخلال تواجد الطلبة في ولاية كيرلا، زاروا إحدى دور الأيتام وقدموا الهدايا للأطفال لبث الفرح والسرور في قلوبهم.

وقد رافق الطلبة في مهمتهم الإنسانية مشرف الأنشطة الطلابية سليم درباس، الذي عبّر عن سعادته بالحس الإنساني العالي الذي تمتع به الطلبة وحبهم للعمل التطوعي وخدمة المجتمع. بدورها أثنت الدكتورة نهلة القاسمي، عميدة شؤون الطلبة، على جهود نادي القلوب البيضاء الطلابي، مؤكدة أنهم سفراء الإنسانية لجامعة عجمان.