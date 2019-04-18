«نداء» توفّر فرص أعمال تطوعية لطالبات «التقنية العليا»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزوّد الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن توفير مجموعة متنوعة من فرص الأعمال التطوعية لطالبات كليات التقنية العليا، حيث ستتيح أمامهن مختلف الشواغر التطوعية ضمن أقسامها المختلفة، وتبرز أهمية المعرض في تمكين الطالبات من المشاركة في مشاريع خدمية عبر التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية في دبي، ما يضمن لهن تعزيز سبل التفاعل المهني والمساهمة على المستوى المحلي.

جاء ذلك خلال مشاركتها، أمس، في «معرض العمل التطوعي»، الذي تنظمهُ كلّيات التقنية العليا لعامها الدراسي 2019/‏ 2020.

وفي إطار استراتيجية كليات التقنية العليا، يهدف «معرض العمل التطوعي» إلى توفير أعمال تطوعية للطلاب والطالبات من أجل تعزيز الوعي لديهم حول المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن تمكين علاقات التواصل بين الطلاب والمؤسسات الحكومية، وتطوير معرفتهم حول أهمية العمل التطوعي، ولا تقتصر رؤية الفعالية حول تنمية الدافع المهني بين الطلاب فحسب، وإنما تعزيز قدراتهم ومواهبهم من خلال تزويدهم بالمهارات الضرورية للانخراط في سوق العمل.

وقال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»: «يُشكل معرض العمل التطوعي منصة مهمةً ومميزة لاستعراض مجموعة مختلفة من الوظائف التطوعية لطالبات كليات التقنية العليا، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطالبات لتعزيز مهاراتهن فيما يتعلق بالعمل التطوعي.

ونسعى من خلال المعرض تسليط الضوء على فرص العمل كوسائل مجدية تسهم في تدعيم إمكانات الطالبات للحصول على وظائف مستقبلية، إذ نمهد الطريق أمامهن لاكتساب خبرات حقيقية، والمساهمة الإيجابية في المجتمع».