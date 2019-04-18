محمد الشرقي: النهضة التعليمية في الإمارات قاعدة مهمة في مسيرتها التنموية

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن النهضة التعليمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل قاعدة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة للدولة وضعت ضمن أولوياتها تعزيز التعليم وتطويره.

وثمن سموه في هذا السياق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة إعداد الكفاءات وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أحدث نظم التعليم بما يلبي المتطلبات التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري وفدا من كليات التقنية العليا برئاسة الدكتور خالد الحمادي مدير كليات التقنية العليا بالفجيرة، ضم أعضاء مجلسي الطلبة والطالبات فيها.

وتعرف سموه على أعضاء مجلسي الطلبة والطالبات واستمع إلى شرح واف منهم عن الدور الذي يؤدونه في الكليات وعمل النوادي الطلابية وأهدافها والخطط المستقبلية لعملهم فيها، بالإضافة إلى مساهمة المجلسين على صعيد المسؤولية الاجتماعية.. مؤكدا أن الشباب المتعلم يعد ركيزة أساسية للوطن في تعزيز مسيرة الخير والعطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على طبيعة الزيارات التعليمية التي يقوم بها طلبة كليات التقنية العليا في الفجيرة خارج الدولة.. لافتا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الزيارات في تدعيم دراسة الطلبة ومعارفهم الأكاديمية.

وتلقى سموه الدعوة للتكرم برعاية وحضور حفل تخريج طلبة الكلية والبالغ 300 طالب وطالبة.

كما استمع سموه لشرح من الدكتور خالد الحمادي إلى مستجدات العملية التعليمية في كليات التقنية العليا وبرامجها التعليمية ورؤيتها خلال السنوات المقبلة.. مؤكدا سموه على الدور المحوري للقيادات الأكاديمية والإدارية في إعداد الطلبة وتأهيلهم وتزويدهم بتعليم نوعي وتنافسي يلبي حاجة الدولة وتطلعاتها المستقبلية.

وشكر وفد كليات التقنية العليا في الفجيرة دعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للعملية التعليمية في الكليات، معاهدين سموه على تسخير معارفهم الأكاديمية في خدمة رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد الملا مدير إدارة شؤون الطلاب في كليات التقنية العليا، وعدد من المسؤولين فيها.