سفير الدولة يلتقي الطلبة والأطباء المبتعثين الدارسين في جامعات كندا

المصدر: أوتاوا - وام

استقبل فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا الطلبة الإماراتيين والأطباء المبتعثين الدارسين بجامعات كندا، في مدينتي مونتريال وأوتاوا، بهدف متابعة أوضاعهم وإنجازاتهم التعليمية عن كثب، ومناقشة تخصصاتهم، وتبادل الآراء فيما يخدم مسيرتهم التعليمية.

وأعرب الرقباني - خلال مأدبة الغداء التي أقامها على شرفهم - عن فخره بجهودهم المبذولة للوصول لأهدافهم، وحثهم على بذل أقصى جهد لتحقيق التفوق العلمي في مختلف التخصصات، للمساهمة مع بقية أشقائهم من أبناء الوطن في رفع مسيرة بناء وتقدم وازدهار دولة الإمارات.. مشدداً على استعداده لتقديم يد العون لهم، وتوفير السبل والوسائل التي تساعدهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة، سعياً منه لتقوية أواصر الأخوة في بلد الاغتراب.

وأكد أن طلبة الإمارات في الخارج هم سفراء الوطن في نقل صورته الحضارية للشعوب والدول الأخرى.. مشيراً إلى أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير الدعم والإمكانات كافة التي تساعدهم على المثابرة، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم لنيل أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية، واكتساب المهارات والخبرات المتقدمة.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن سعادتهم بهذا اللقاء، مثمنين الدعم الذي تقدمه لهم الدولة في ظل القيادة الرشيدة، ليواصلوا مسيرتهم العلمية بنجاح وتفوق، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن ظن قيادة الدولة بمواصلة بذل الجهود في تحصيلهم العلمي، والإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في دعم تطوّر وتقدم الوطن.

حضر اللقاء.. محمد الشامسي الملحق الثقافي بالإنابة في السفارة.