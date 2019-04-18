افتتاح دورة الربيع من معرض الخليج للتدريب والتعليم 2019

المصدر: Ⅶ دبي - مرفت عبد الحميد

افتتح الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، صباح أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة الـ 31 من معرض الخليج للتدريب والتعليم 2019 «جيتكس»، المعرض الأبرز في المنطقة في مجال التعليم والتدريب والتطوير المهني.

وتستمر دورة الربيع من هذا المعرض، التي تقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وبتنظيم من شركة «إنترناشيونال كونفرنسز آند إكزيبيشنز»حتى 19 أبريل الجاري.

ويشارك في المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام ما يزيد على 220 من الجامعات ومعاهد التدريب المهني الرائدة في مختلف أنحاء العالم، لاستقطاب الطلبة من مختلف الفئات العمرية والتواصل المباشر معهم، وإطلاعهم على أفضل البرامج الدراسية والدورات التدريبية التي توفرها هذه المؤسسات التعليمية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على إجراءات القبول في التعليم الجامعي والدراسات العليا، وتأمين مزيد من خيارات الدراسة المتاحة لهم.

ملتقى

وقال الدكتور عبد الله الكرم: يشكل معرض الخليج للتدريب والتعلم 2019 ملتقى يجمع بين طيف متنوع من ممثلي الجامعات الدولية حول العالم، والطلبة من أجل فتح آفاق مستقبلية من التعاون المشترك، فضلاً عن إتاحة المزيد من الفرص التعليمية بخيارات متنوعة تواكب مكانة دبي كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للتعليم العالي.

من جانبه، قال أنسيلم غودينهو، مدير عام شركة «إنترناشيونال كونفرنسز آند إكزيبيشنز» المنظمة للمعرض: يعد «جيتكس» معرضاً سنوياً للتعليم يعمل على توفير منصة مثالية لجميع مقدمي الخدمات التعليمية لتقديم استشارات مهمة حول إجراءات القبول والتسجيل للمجموعات القادمة من الطلاب الطموحين للعام المقبل، حيث يستقطب المعرض هذا العام ممثلي الجامعات من 20 دولة إضافة إلى ما يقرب من 28 ألف طالب ممن هم على أعتاب الحياة الجامعية والساعين إلى استكشاف أفضل الفرص في مجال التعليم العالي والتطوير المهني والتدريب.

وتتميّز دورة هذا العام بوجود خيارات التعليم العام، والمدارس الداخلية، والتعليم الجامعي، والدراسات العليا، والتعليم المهني والصناعي، وبرنامج التطوير المهني والتعليم المستمر، والتدريب، والاستشارات الطلابية والمهنية.

واختتم غودينهو: يشهد المعرض الرائد هذا العام وجود منصة «مدارس جيتكس»(GETEX Schools) الجديدة لأول مرة، لتشمل جميع مراحل التعليم المدرسي من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة، لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين لاسيما من الوافدين الجدد إلى دولة الإمارات والذين يبحثون عن مدارس مناسبة لأطفالهم.

4 تخصصات

وأكد الدكتور عبد الناصر شقرة عميد الطلاب والشؤون الأكاديمية بجامعة الإمارات للطيران لـ«البيان»، أن الجامعة طرحت 4 تخصصات جديدة في برامج البكالوريوس وهي الإدارة والتسويق والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن مشاركة الجامعة تشكل فرصة جيدة للتواصل مع طلبة الثانوية العامة واطلاعهم على التخصصات بالجامعة، موضحاً أن برنامج بكالوريوس إدارة الطيران يعتبر من أكثر البرامج التي تشهد إقبالاً من قبل الطلبة بشكل عام والإماراتيين بشكل خاص، كما أفاد بأن الجامعة أدرجت برنامجاً للبكالوريوس في التمويل وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة ومنطقة الخليج بشكل عام، حيث جاء إطلاقه ليواكب تطورات سوق العمل، فضلاً عن تعليم الأجيال الجديدة المهارات اللازمة لسوق العمل المتغير.

17 برنامجاً

وأوضح صالح يموت نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في جامعة روشستر للتكنولوجيا الحكومية بدبي، أن الجامعة تعاقدت مع شركة متخصصة لدراسة احتياجات سوق العمل وعلى ضوء النتائج سيتم طرح تخصصات جديدة تواكب هذه المتغيرات، وذلك تزامناً مع انتقال الجامعة إلى مقرها الجديد الذي سيتسع لـ 2500 طالب وطالبة، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي القادم.

وقال إن الجامعة طرحت برنامجاً للماجستير في تحليل البيانات معتمداً من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ليتماشى مع توجهات الدولة، حيث خرج دفعتين، مشيراً إلى أن الجامعة تطرح 17 برنامجاً بينها 7 في الماجستير، مشيراً إلى أن برنامج أمن الحاسوب وبرنامج الهندسة، يشهدان إقبالاً لافتاً من الطلبة على مستوى برامج البكالوريوس، أما برامج الماجستير فتصدر برنامج المدن الذكية الإقبال الأكبر، مؤكداً أن الجامعة تؤهل الطالب منذ التحاقه بالجامعة في كافة البرامج، على الابتكار، وتحفزه في السنة الثالثة على إيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها بعض الشركات الموجودة والعاملة في واحة دبي للسيليكون، من أجل تشجيعهم على الابتكار وعلى ريادة الأعمال.