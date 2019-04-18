500 فرصة عمل في معرض التوظيف بجامعة عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - عصام الدين عوض

أكد الدكتور ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان، أن معرض التوظيف بجامعة عجمان يقدم فرص عمل وتدريب للطلبة والخريجين من جامعة عجمان والجامعات الأخرى، في مختلف التخصصات، ويشكل فرصة ذهبية للتواصل والتعرف على المسارات الوظيفية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض جامعة عجمان للتوظيف بمشاركة 54 جهة حكومية ومحلية من القطاعين العام والخاص، والتي عرضت 500 وظيفة تحت شعار «الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح».

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن فعاليات معرض عجمان للتوظيف 2019 تنظمه جامعة عجمان بالتعاون مع الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان تحت شعار «الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح».

تنمية

من جانبه أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الموارد البشرية المركزية بعجمان، أن المعرض استقبل في ساعاته الأولى أكثر من 500 باحث وباحثة عن العمل، موضحاً أن نسبة التوطين في دوائر حكومة عجمان بلغت 70%، ومبيناً أن تنظيم المعرض يأتي انسجاماً مع رؤية عجمان 2021 التي تهدف إلى تنمية الإمارة بكل جوانبها، وبناء المواطن الإماراتي الذي يعد من أهم الجوانب التي حازت الاهتمام والدعم اللامحدود من قيادة عجمان الحكيمة التي تبنت العديد من السياسات التطويرية والتنموية بما يتعلق بالموارد البشرية، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في تنمية رأس المال البشري وتمكينه.

آليات

وأوضح أن الموارد البشرية المركزية تعمل وفق توجيهات حكومة عجمان على وضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بتوفير فرص العمل المناسبة لأبناء الدولة وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور في رؤية عجمان 2021 ورؤية الإمارات الاستراتيجية، مؤكداً حرص حكومة عجمان على إطلاق المبادرات التي تصب في مصلحة الموارد البشرية وتسهم في تطوير الكوادر والكفاءات الوطنية.

30 ألفاً

من جهتها أكدت الدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة بالجامعة، أن الجامعة خرجت 30 ألف طالب وطالبة منذ إنشائها، كما يدرس بها حالياً 6 آلاف و700 طالب وطالبة، كما أن معرض عجمان للتوظيف يهدف إلى إيجاد الوظائف الشاغرة لخريجي الجامعة من المواطنين والوافدين، إضافة إلى الطلبة من كل الجامعات الأخرى، مبينة أن هناك منصة تم تخصيصها فقط للمواطنين من أجل عمل المقابلات الفورية وإعلام الباحث عن العمل بنتيجة المقابلة في اللحظة ذاتها.

توطيد العلاقات

وقال محمد خادم، تنفيذي موارد بشرية بقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، إن مشاركة المؤسسة التي تعد الثانية في المعرض تهدف إلى توطيد العلاقات مع جامعة عجمان بهدف توظيف عدد من الخريجين والخريجات من المواطنين، خاصة من خريجي كلية الإعلام، حيث بإمكان الخريجين المواطنين في تلك الكلية العمل في مجال التحرير الإلكتروني وفي صالة التحرير وفي التصوير ومختلف الأقسام، إضافة إلى التعرف واستقطاب الطلبة الذين هم في طور التخرج أو أولئك الذين يدرسون في كلية الإعلام بهدف تعريفهم وتنويرهم بالوظائف التي تحتاجها المؤسسة، لافتاً إلى أن المؤسسة حريصة على المشاركة في مثل تلك المعارض التي تعد منصة مثالية تتيح للطلبة الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، والحصول على الوظائف التي تتناسب مع مهارات الخريجين المواطنين وكفاءاتهم وتلبي تطلعاتهم، بالإضافة إلى دورها في تأمين حاجة الجهات الحكومية والمنشآت الاقتصادية من الكوادر الوطنية الطموحة بما يمكنها من رفع نسب التوطين المستهدفة لديها، إلى جانب ما يتيحه للعارضين لجهة التعرف على آخر المستجدات حول أحدث المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالتوطين.

منصة المواطنين

وأكد عبد الله أبو شهاب، مدير معرض عجمان للتوظيف، أن المنصة التي خصصت للمواطنين في الطابق العلوي والتي يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة استقبلت خلال 3 ساعات 89 باحثاً وباحثة عن العمل، مبيناً أن كل الوظائف التخصصية يتم تحويل أصحابها إلى الجهات المختصة للبت فيها فوراً من خلال إجراء مقابلات تخصصية.

وأقيمت على هامش المعرض 6 من ورش العمل التدريبية المتخصصة التي تناولت التخطيط لأول 90 يوماً بعد التخرج، وتطوير الذات، وجلسة تعريف بالإرشاد الوظيفي، والتطبيقات العملية لإنترنت الأشياء.