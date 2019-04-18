زكي نسيبة يروي رحلته مع الشيخ زايد لطلبة «نيويورك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحدث معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة عن مسيرة رحلته مع القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، لعقود من الزمن، كما أوجز معاليه العديد من الصفات والإنجازات والأمثلة الرائعة التي جعلت من المغفور له الشيخ زايد أحد أعظم القادة وأكثرهم احتراماً في التاريخ،جاء ذلك خلال استضافة جامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD) في جزيرة السعديات، لمعاليه، كمتحدث ضيف للباحثين الأكاديميين في برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية.

والتقى معاليه مع الطلبة المتميزين والموهوبين في السنوات الثالثة أو الرابعة من دراستهم الجامعية في دولة الإمارات من الجامعات الاتحادية الثلاث في البلاد، وذلك بحضور ديان سي يو، المدير التنفيذي لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية.

وأبدى معاليه إعجابه وفخره بالسجل المثالي للطلبة، إمكانياتهم القيادية وقدراتهم التحليلية التي أهلتهم لهذا البرنامج العلمي المُتميّز، الذي يُتيح أمامهم فرصة استيعاب الموضوعات الراهنة، وتعميق الوعي الاجتماعي والعالمي، إضافة إلى تنمية مهاراتهم القيادية من خلال المحاضرات والدورات المُصمّمة خصيصاً لهذا البرنامج.

وأثرى معالي الوزير زكي أنور نسيبة، الحلقة النقاشية التي أدارتها ديان سي يو، المدير التنفيذي للبرنامج، جنيفر جيرارد كبير المــــديرين في البــرنامج، وبحضور 23 من موهوبي برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراســية، بمعلومات غنية ومتــميّزة عن مســيرته مع القائد المؤسس.