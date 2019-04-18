تأهيل 204 «سفراء أمان» في 18 مدرسة في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تمكّن قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من تأهيل 204 طلاب وطالبات من 18 مدرسة على مستوى إمارة دبي ليكونوا «سفراء أمان» يساهمون في توعية نظرائهم من الأطفال الآخرين على كيفية التواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل حال تعرّضهم للعنف أو الإساءة، سواء التحرش الجنسي أو غيره.

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن مشروع سفراء الأمان يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كافة مدارس إمارة دبي، وحماية الأطفال من الاعتداءات والتحرش الجنسي، وإشراكهم في توعية أقرانهم، والتواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل عند تعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الإساءة، مبيناً أن المشروع المهم يستهدف الأطفال من سن 6 إلى 16 عاماً.