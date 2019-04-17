محمد بن راشد يوجّه بالنسخة الثالثة من برنامج الطلبة المتميزين

المصدر: دبي ــ وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة المتميزين» والتي تتضمن تقديم أكثر من 100 منحة دراسية للطلاب الإماراتيين تمتد حتى إنهاء تعليمهم المدرسي، بهدف إتاحة الفرصة لصقل مهاراتهم.

ووصل عدد منح التعليم المدرسي التي قدمها البرنامج خلال نسختيه الأولى والثانية إلى 314 منحة.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل.



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نائب رئيس الدولة يوجّه بتنظيم النسخة 3 من برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين