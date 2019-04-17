%92 نسبة احتفاظ جامعة أبوظبي بالطلبة الجدد

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت جامعة أبوظبي نمواً ملحوظاً وفق مؤشر الاحتفاظ بالطلبة الجدد، الذي ارتفع من 89% ليصل إلى 92%، ما يضعها ضمن قائمة أبرز الجامعات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة من حيث النسب العالية للاحتفاظ بالطلبة.

وقالت الدكتورة هيذر فريسين، المدير التنفيذي للاستراتيجية المؤسسية والتخطيط في جامعة أبوظبي: «إن الاستخدام الاستراتيجي لبيانات الطلبة وتحليلها هو أحد الطرق التي تمكننا من مواصلة تعزيز تجربة الطلبة». وقالت الدكتورة سريثي ناير، عميد كلية المتطلبات الجامعية في جامعة أبوظبي: «تعمل هيئة التدريس بشكل وثيق مع الطلبة لمساعدتهم على تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي».

وقال البروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير الجامعة المشارك لنجاح الطلبة: «إن مساعدة الطلبة على التفوق يتطلب جهداً جماعياً من كل الذين يساهمون في دعمهم خلال رحلتهم الأكاديمية».