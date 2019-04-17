220 جامعة تشارك بمعرض الخليج للتدريب والتعليم بدبي

المصدر: دبي - وام

يجمع معرض الخليج للتدريب والتعليم «جيتكس 2019» الذي ينطلق غداً بدبي ممثلي أكثر من 220 جامعة محلية وإقليمية ودولية لاستعراض أفضل البرامج والخيارات الدراسية للطلبة وأولياء الأمور.

وستوفر دورة الربيع من معرض «جيتكس 2019» التي تستمر حتى 19 أبريل الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض منصة مثالية للطلاب والدارسين من مختلف الفئات العمرية للتواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية وخبراء التعليم الدولي وممثلي الجامعات تحت سقف واحد.

وأوضح أنسيلم غودينهو مدير عام شركة «إنترناشيونال كونفرنسز آند إكزيبيشنز» المنظمة للحدث أن المعرض يشهد في كل عام إقبالاً واسعاً من قبل الطلاب الراغبين بالتعرف على أهم البرامج التعليمية عالمية المستوى، ويتميز في تقديم فرص متنوعة للطلاب للتعرف على مجموعة واسعة من المؤسسات التعليمية والمهنية المهمة.