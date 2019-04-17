«الإمارات للطيران» تعلن عن برنامج تدريب عملي للطلاب

المصدر: دبي - البيان

كشفت جامعة الإمارات للطيران، أنها ستعلن خلال مشاركتها في معرض الخليج للتعليم والتدريب «جيتكس» الذي يفتتح اليوم، عن برنامج تدريب عملي للطلبة في مجموعة الإمارات، ضمن عدد من البرامج التي ستكشف عنها النقاب خلال المعرض، وتبلغ مدة البرنامج التدريبي 6 أشهر.

كما سيحصل الذين يتم اختيارهم على راتب شهري قدره 3000 درهم لتغطية نفقاتهم.

وقال الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «نستثمر مقدماً في طلابنا ونشجعهم على اكتساب خبرات عملية وبحثيّة قيّمة، حيث سيوفر لهم التدريب رؤية أفضل لحياتهم المهنية». وقال وين ديفيز، نائب رئيس أول دائرة الموارد البشرية في مجموعة الإمارات: «يجسد برنامج التدريب العملي العلاقة القوية بين مجموعة الإمارات وجامعة الإمارات للطيران، كما يؤكد التزام الجامعة برؤية استراتيجية لتطوير المهارات في صناعة الطيران».