جامعة خليفة و«لوريال الشرق الأوسط» توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و«لوريال الشرق الأوسط» المؤسسة الرائدة الأولى في صناعة مستحضرات التجميل أمس مذكرة تفاهم لدعم برنامج «لوريال - يونيسكو من أجل المرأة في العلم» للشرق الأوسط.

وبموجب مذكرة تفاهم تتعهد مؤسسة لوريال بتقديم ثلاث منح زمالة تبلغ قيمة المنحة الواحدة عشرين ألف يورو مخصصة لبحوث ما بعد درجة الدكتوراه وأيضاً ثلاث منح زمالة أخرى تبلغ قيمة المنحة الواحدة ثمانية آلاف يورو لطلبة الدكتوراه.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الجامعة على تشجيع مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تفخر دولة الإمارات بتوفير الفرص للإناث من خلال تهيئة البيئة المناسبة لاستغلال طاقاتهن .

وعبر ريمي شادابو المدير العام لمؤسسة لوريال الشرق الأوسط عن سعادته بالشراكة مع جامعة خليفة التي تحظى باعتراف عالمي في مجال البحوث العلمية قائلاً «قمنا بتمكين 23 امرأة عربية عالمة بارزة في مجال البحوث العلمية منذ إطلاق البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي وأدركنا مدى أهمية بحوثهن في التطوير العلمي محلياً ودولياً».