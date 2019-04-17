مجلس شما محمد للفكر يشيد بمبادرة «التربية الأخلاقية»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

وجهت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أستاذة جامعية في كليات التقنية العليا في العين، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه لمبادرة تدريس مادة التربية الأخلاقية في المدارس.

وقالت: «إن دعم مبادرة سموه الخاصة بتدريس مادة التربية الأخلاقية هو واجب على كل إنسان يعيش على أرض دولة الإمارات، وذلك حرصاً على تحقيق الأثر الإيجابي الذي من أجله أطلق المبادرة».

جاء ذلك خلال تنظيم مجلس «شما محمد للفكر والمعرفة» لقاء بحضور مديرات المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة العين، لمناقشة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بتدريس مادة التربية الأخلاقية، والتي أطلقها لتكون مادة أساسية في مناهج المدارس، تساهم في غرس القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الطلبة والطالبات. وتنطلق اليوم اختبارات التربية الأخلاقية التي تطبق للمرة الأولى على مستوى الدولة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.