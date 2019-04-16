إطلاق «تطوير» للارتقاء بخدمات المتعاملين مع «التربية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخراً ممثلة في قطاع الخدمات المساندة، مبادرة «تطوير» للارتقاء بالخدمات المقدمة في مراكز سعادة المتعاملين.

والتي من شأنها تقديم خدمات متميزة تتعلق بالموارد البشرية من خلال كافة مراكز إسعاد المتعاملين، المنتشرة في جميع إمارات الدولة، وتتمثل الخدمات المقدمة في الإجابة عن الاستفسارات التي تطرح من قبل المراجعين، وخدمات أخرى تتعلق بتسلم وتســليم كافة أنواع الشهادات والطلبات، وذلك للتسهيل والتيسير على كافة العملاء الذين يترددون على مراكز سعادة المتعاملين.

تعميم

ودعت وزارة التـــربية والتعليم في تعميم صادر عنها كافة مديري المدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم المـــستمر كل في نطاقه، إلى الإعلان عن مبادرة «تطوير» لسنة 2019، والتي تستهدف كافة أعضاء المنظــومة التعليــمية معلمين وإداريين وطلاباً وأولياء أمور.

خدمات

واستعرضت وزارة التربية ممثلة في قطاع الخدمات المساندة، تلك الخدمات المقدمة من خلال مبادرة «تطوير»، والتي تنقسم إلى الإجابة عن الاستفسارات التي تطرح من قبل المراجعين، كمتابعة طلبات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة من حين لآخر، للعمل في الميدان التربوي أو قطاعات الوزارة، وكذا الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظائف المعلن عنها، وآلية استخدام تطبيق (FAHR).

بالإضافة إلى الاستفسارات الخاصة بالإجازات المرضية وإجازات مرافقة مريض والوثائق المطلوبة.

وكذلك آلية استخدام الخدمة الذاتية في برنامج بياناتي، وكافة الاستفسارات الخاصة بإجراءات الاستقالة والتقاعد والضوابط الواردة في القوانين المعتمدة، والاستفسارات الخاصة بمبادرة علم لأجل الإمارات معلم خارج الملاك، ودعم إجراءات الموارد البشرية لكل العاملين بالمدارس ورياض الأطفال خلال فترة إجازة المدارس، لافتين إلى أن معظم خدمات الموارد البشرية متوافرة في الخدمة الذاتية للموظف.

خدمات

يبدأ تعميم تلك الخدمات وفق منهجية وخطة مبرمجة زمنياً، وعليه قررت وزارة التربية أن يتم البدء بتقديم تلك الخدمات الخاصة المتميزة بالموارد البشرية، من اليوم بمركز سعادة المتعاملين بعجمان كأول مركز تنطلق منه مبادرة «تطوير»، على أن يتم التوسع مستقبلاً في المبادرة في جميع المراكز والتي سيعلن عنها في حينها.