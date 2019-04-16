اختبارات التربية الأخلاقية تنطلق غداً للمرة الأولى في الدولة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يشهد الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي‏ استعدادات لتنفيذ اختبارات التربية الأخلاقية التي تطبق للمرة الأولى على مستوى الدولة، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى نهاية الأسبوع للصفوف (3-5-7-9)، بالإضافة إلى امتحانات «بيزا» في 24 من الشهر الجاري وهي اختبارات دولية لتقييم الطلبة وتشمل مجالات (الرياضيات، والعلوم، والقراءة).

إضافة إلى مجال (مهارة حل المشكلات)، وبناء على تلك الاختبارات يتم إعداد دراسة دولية كل عامين تستهدف الطلبة في عمر 15 سنة لقياس مدى تمكنهم من تطبيق المهارات المعرفية في الرياضيات والقراءة والعلوم.

كما تنطلق امتحانات «تيمز» وهي برنامج الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم، في 29 من الشهر الجاري لطلبة الصفين الرابع والثامن وينتج عنها دراسة دولية تصدر كل أربع سنوات، لمقارنة تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم وقياس تباين الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى التحصيل العلمي.

مهارات التفكير

إلى جانب ذلك تعقد مدارس خاصة بريطانية وأمريكية حصص مراجعة لطلبتها لخوضهم الاختبارات الخارجية الأسبوع المقبل التي تهدف الى قياس مهارات الطلبة منها cat 4 وmap وgl، وغيرها من الاختبارات الخارجية التي حددتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ووضعت كل منها خطة لتكون بمثابة خارطة طريق للفصل الدراسي الثالث والأخير، وذلك للتركيز على تطوير مهارات التفكير العليا لدى طلابها، وتعزيز مهارات البحث العلمي من خلال تطبيق منهاج أكاديمي متميز.

رسائل نصية

وأكدت إدارات مدرسية حكومية وخاصة أنها أرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور وحثتهم على التزام أبنائهم نظرا لعقد عدد من الاختبارات خلال الأسبوع الجاري والمقبل.

وأفادت أمينة النيادي مديرة مدرسة ثانوية دبي، أنها اجتمعت مع الهيئات الإدارية والتدريسية لوضع خطة الفصل الدراسي الثالث لرفع أداء الطلاب وعمل خطط علاجية للطلبة الذين بحاجة .

لذلك، وتم توزيع الكتب المدرسية، موضحة أهمية ضرورة الانتظام بالدوام المدرسي والتركيز على الانتباه وشرح الدروس الفاعل مع المعلمين ورفع مستوى التحصيل العلمي، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة تحرص دائماً على التواصل بشكل دائم مع أولياء الأمور وخلق بيئة تشاركية عناصرها من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية في العملية التعليمية.

وقال موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديد، إن الفصل الدراسي الثالث قصير وبه العديد من الاختبارات ما يستوجب حضور الطلاب وخاصة أن هناك اختبارات دولية وأخرى تابعة للمنهاج، وذكر أن الأسبوع الجاري سيشهد توزيع الكتب المدرسية على كافة الصفوف.

أجندة وطنية

ومن جانبه قال أمين علي مدير مدرسة السلام، إن المدارس تسعى إلى بذل جهود إيجابية من خلال برامج مبتكرة تواكب رفع سقف التوقعات المنتظرة منها لبلوغ أهداف الأجندة الوطنية، من خلال مشاركتها في تنفيذ اختبارات تقييمات خارجية، ولفت إلى أن رؤساء الأقسام حرصوا على تعريف الطلبة بهذه الاختبارات وأهليهم من خلال طريقة الأسئلة وكيفية الأجوبة وخاصة أنها (اختيار من متعدد).

وتقيس هذه الأسئلة كافة الجوانب المعرفية للطلبة، كما أنها تعد بمثابة تدريب للطلبة، كونها تساهم بشكل فاعل في تقييم مهاراتهم، مما يساعد على الارتقاء بأدائهم في التقييمات الدولية الرئيسية TIMSSو PISA والتي تعد من مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021.