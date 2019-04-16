نهيان بن مبارك يستقبل ضيوف «خليفة التربوية»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمس ضيوف «جائزة خليفة التربوية»، ورحب معاليه خلال اللقاء بضيوف الجائزة.

مؤكداً أهمية الجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تحظى باهتمام سموه منذ تأسيسها عام 2007. وهنأ معاليه الفائزين بالجائزة وناقش معهم مختلف المواضيع التي فازت بجوائز هذا العام، مشدداً على أهمية التعليم وتطويره وتشجيع الابتكار والإبداع لأجيال المستقبل.

وأوضح أن هذه الجوائز تشجع وتحفز على البحث العلمي لدى جيل المستقبل، معرباً عن اعتزازه وفخره بالفائزين.