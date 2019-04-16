141 مدرسة تزيد رسومها 2.07% العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت نتائج الرقابة المدرسية التي أعلنتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عن أحقية 9 مدارس خاصة ارتقت بجودة التعليم من فئات ضعيف إلى مقبول، أو من مقبول إلى جيد العام الدراسي الجاري مقارنة بالعام الدراسي الماضي، في وضع النسبة الأعلى لتعديلات الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل والتي تقدر بـ 4.14% بما يعادل ضعف مؤشر تكلفة التعليم.

كما كشفت النتائج عن استحقاق 5 مدارس خاصة ارتقت بأدائها العام الدراسي الجاري من فئة جيد إلى جيد جداً بوضع نسبة زيادة تقدر بحوالي 3.6%، فيما تستحق 4 مدارس خاصة ارتقت من جيد جيداً إلى متميز نسبة زيادة تقدر بحوالي 3.1%، فيما لا تستحق 6 مدارس خاصة بدبي زيادة رسومها للعام الدراسي المقبل نظراً لتراجع أدائها ويلتحق بها 9686 طالباً ويدرس فيها 2861 مواطناً.

بينما حافظت 141 مدرسة على تصنيفها ومستوى أدائها وستحصل على زيادة في رسومها تقدر بنفس قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07%، وتستقبل المدارس الخاصة التي ارتقت بأدائها العام الدراسي الجاري حسب النتائج وعددها 18 مدرسة خاصة حوالي 18 ألفاً و776 طالباً بينهم 2.946 طالباً وطالبة إماراتيين.

ارتفاع وتراجع

وبحسب نتائج هيئة المعرفة فقد ارتفع أداء 4 مدارس من فئة جيد جداً إلى فئة متميز، و5 مدارس من جيد إلى جيد جداً، و6 مدارس من مقبول إلى جيد، و3 مدارس من فئة ضعيف إلى مقبول.

فيما تراجع أداء مدرسة واحدة من متميز إلى جيد جداً، ومدرستين من جيد إلى مقبول ومدرسة من جيد جداً إلى جيد. وخضعت 176 مدرسة خاصة للرقابة المدرسية العام الدراسي 2018-2019، ويبلغ عدد الطلبة في تلك المدارس 278 ألفاً و25 طالباً، و30 ألفاً و485 طالباً مواطناً.

كما ارتفع عدد المدارس الجيدة فيما فوق من 38 مدرسة في عام 2008-2009 إلى 119 مدرسة في عام 2018-2019 وارتفع عدد الطلبة فيها من 30% إلى 70%، وارتفع نسبة الطلبة الإماراتيين المسجلين في المدارس الجيدة فيما فوق من 26% إلى 70% خلال الفترة ذاتها.

الرقابة المدرسية

وتقرر عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية بدبي، فيما يسمح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بنفس قيمة مؤشر تكلفة التعليم فقط. ووفقاً لمؤشرات جودة التعليم، فإن حوالي 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارس أبنائهم قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07%.