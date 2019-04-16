700 طالب وطالبة يدرسون بكلية القانون بجامعة عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد الدكتور العروسي الشملالي عميد كلية القانون بجامعة عجمان أن الكلية يدرس بها 700 طالب وطالبة في مختلف البرامج التي تدرس بالكلية نسبة المواطنين منهم 50%، موضحاً أنه تم تسجيل 200 طالب وطالبة للعام الدراسي الماضي في كافة البرامج، وكشف عن أن الكلية منذ تأسيسها خرجت 4 آلاف و212 طالباً وطالبةً، منهم ألفان و283 طالبة.

وقال إن الجامعة طرحت برنامج الدكتوراه في «الفلسفة في القانون»، ليكون أول برنامج دكتوراه على مستوى إمارة عجمان، إضافة إلى أنه يعد إضافة حقيقية للبرامج المعتمدة، مثل برنامج البكالوريوس في القانون العام والماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص.

ولفت الشملالي إلى أن العمل جارٍ على اعتماد برنامجين جديدين، مبيناً أنه سوف يفرض على كافة كليات القانون مستقبلاً استخدام الذكاء الاصطناعي، خلال طرح برامج ومساقات تعالج الإشكاليات التي طرحها وفرضها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف عميد كلية القانون بجامعة عجمان إن هيئة الاعتماد الأكاديمي تسمح بالدراسة لـ12 طالباً وطالبةً في برنامج الدكتوراه و20 لدرجة الماجستير سنوياً، كما أن عدد الساعات المعتمدة للماجستير 33 ساعة والبكالوريوس 132 ساعة معتمدة، وأن 95% من البرامج لنيل درجة البكالوريوس تدرس باللغة العربية، وما تبقى مصطلحات باللغة الإنجليزية، كما يدرس برنامج الماجستير باللغة العربية والدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية.