جامعة خليفة تناقش الذكاء الاصطناعي ومستقبل برامج البحوث

المصدر: أبوظبي- وام

استضافت جامعة خليفة في مقرها بأبوظبي المنتدى، الذي تنظمه شركة مبادلة للاستثمار ومؤسسة أبحاث أشباه الموصلات على مدار يومين، بمشاركة نخبة من رواد قطاع التكنولوجيا الإقليميين والدوليين، لمناقشة الذكاء الاصطناعي والتعرف إلى مستقبل برامج البحوث والتطوير الخاصة بأنظمتها.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن هذا المنتدى يأتي في وقت بدأت فيه مراكز الأبحاث في الجامعة بالعمل على مشاريع بحثية في قطاع التكنولوجيا، والذي يتميز بالتطور السريع فيما اأكد أحمد يحيى الإدريسي الرئيس التنفيذي في قطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين في شركة مبادلة للتنمية، والذي سيكون من ضمن المتحدثين الرئيسيين في جلسة المنتدى أهمية الحدث.

وتركز حلقات النقاش والجلسات الحوارية، التي تستمر لمدة يومين على التعرف على أبرز التحديات والفرص في مجال البحوث ومتابعة محاور البحوث الاستراتيجية لدفع عجلة تمويل وتطوير الأبحاث المستقبلية للذكاء الاصطناعي عبر مؤسسة أبحاث أشباه الموصلات والتمـــويل المشـــترك بينها وبين القطاع الحكومي وبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمجالات، التي تثري البحوث الجامعية من منظور القطاع الصناعي والجامعات وممثلي القطاعات الحكومية.