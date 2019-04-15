جامعة عجمان في رحلة عطاء إلى زنجبار في تنزانيا

المصدر: عجمان - البيان

نظمت جامعة عجمان رحلة طلابية تطوعية بمشاركة 30 طالباً وطالبة من مختلف الكليات إلى زنجبار- تنزانيا، وذلك ضمن مبادرات جامعة عجمان للاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيسها، وانطلاقاً من دورها الفاعل في مجال تعزيز قيم التسامح والمسؤولية المجتمعية. وسعى طلبة الجامعة خلال الرحلة، التي استغرقت خمسة أيام، إلى إدخال السرور والبهجة على قلوب الأيتام في هذه المناطق النامية التي تمت زيارتها، ومد يد العون لهم من خلال قيام الطلبة بالأعمال التطوعية البهيجة.

حيث التقى الطلبة خلال الرحلة بأكثر من 70 يتيماً يدرسون في مؤسسة التعليم الإبداعي، وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية، تستهدف الأيتام، وتعمل على تحسين نوعية التعليم.

وتفاعل الأيتام مع الطلبة خلال برنامج ترفيهي نظمه طلبة الجامعة تضمّن رحلة إلى الشاطئ .

كما زار وفد الجامعة الطلابي مؤسسة التعليم الإبداعي، وساهم الطلبة بإنشاء طريق خاص لعبور طلبة المؤسسة إلى الفصول الدراسية المختلفة داخل الغابة .