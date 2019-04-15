نهيان بن مبارك يعلن إطلاق كتاب جائزة الشيخة فاطمة المتميز

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، عن إطلاق كتاب جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المتميّز، والتي تطلقها مجموعة «جيمس للتعليم» للمرة الأولى لسرد قصة الجائزة عبر تسليط الضوء على إنجازات جميع الفائزات والقدوة التي ألهمتهن في رحلتهن نحو تحقيق النجاح. وتم إهداء الكتاب للفائزات لتشجيعهن على المضي قدماً في تحقيق أهدافهن الطموحة ومساهمتهن في قضايا الحياة.

جاء ذلك خلال تسليم معاليه، جوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتفوق إلى 42 طالبة متفوقة من مدارس مجموعة «جيمس للتعليم» في الدولة، حيث انعقد حفل توزيع الجوائز برعاية معاليه، تكريماً لـ«أم الإمارات»، وتقديراً لمساهماتها في تمكين المرأة ودعمها لتميزها في جميع المجالات.

وقال كريستوفر ستون رئيس الشؤون الأكاديمية في «جيمس للتعليم»: «أتقدم بالتهاني والتبريكات لطالباتنا الفائزات اليوم، لا على أدائهن الأكاديمي المتميز وحسب، بل بما أظهرنه من مهارات وخصال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواطنة والقيادة العالمية».

ويتم منح جوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتفوق المرموقة لطالبات مدارس مجموعة «جيمس للتعليم» تقديراً لأدائهن الأكاديمي المتميز.