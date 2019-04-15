مدرسة أدنوك في مدينة زايد تحقق تقدماً في معايير تقييم برنامج «ارتقاء»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مدرسة أدنوك في مدينة زايد عن تحقيق نمو مذهل ضمن كافة معايير الأداء المدرجة في تقرير برنامج ارتقاء لضمان جودة التعليم، ويشير التقرير الإيجابي المعد عن المدرسة إلى ارتفاع مستمر في أداء المدرسة وإنجازات الطلاب في كل المقررات بشكل مجمل.

وارتفع تقييم المدرسة في مدينة زايد ضمن كل معايير الأداء الستة الأساسية التي يتضمنها إطار التقييم وهي: إنجازات الطالب، تطور الطالب الشخصي والاجتماعي، التدريس والاختبارات، المنهاج، الحماية والعناية والإرشاد والدعم، وأخيراً القيادة والإدارة.

وقالت ويندي بيرش، مديرة مدرسة أدنوك في مدينة زايد: «حدثت التغييرات الإيجابية في المدرسة خلال رؤية واضحة، وقد أثنى فريق التقييم على قيادة المدرسة ورؤيتها، إضافة إلى فهمهم للهدف المتمثل في تحسين ما تقدمه المدرسة».