جامعة زايد تستضيف المؤتمر الخامس لبحوث طلبة الدراسات العليا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستضيف جامعة زايد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم غداً، المؤتمر الخامس لبحوث طلبة الدراسات العليا بالإمارات، وذلك في فرع الجامعة بأبوظبي، وستطرح خلال جلسات المؤتمر الأبحاث التي أجراها هؤلاء الطلبة ضمن نشاطاتهم الأكاديمية في جامعاتهم بالدولة وكذلك شركائها الدوليين. والهدف من ذلك هو توفير الفرص لهم للاطلاع المتبادل على الأعمال البحثية التي قاموا بها وتلقي الآراء حولها فضلاً عن تعزيز التواصل فيما بينهم.

وقال البروفيسور ناجي واكيم عميد الدراسات العليا بجامعة زايد «تلقينا أكثر من 170 ورقة بحثية قام بإعدادها 349 طالباً في الإمارات العربية المتحدة وشركائهم الدوليين في 16 دولة، وقد تم قبول 125 بحثاً منها للمشاركة في المؤتمر».

وأضاف أن الأبحاث التي قُدِّمت للمؤتمر تغطي مواضيعها مسارات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الإدارة والأعمال، علوم الحياة والصحة السريرية وما قبل السريرية، تكنولوجيا الأعمال، وأخيراً الهندسة والعلوم الفيزيائية.

وسوف يمَكِّن هذا المؤتمر طلبة الدراسات العليا من عرض أبحاثهم المبتكرة أمام مختلف القطاعات الصناعية والحكومية وتلقي الآراء حولها من وجهة النظر العملية، الأمر الذي يعزز قيمة هذه الأبحاث وفوائدها.