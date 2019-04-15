«أمريكية رأس الخيمة».. 10 سنوات من التميّز

المصدر: رأس الخيمة - البيان

احتفلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها وبحصولها على الاعتماد من الرابطة الجنوبية للجامعات والكليات والمدارس (SACSCOC)، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وبحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس نادي التعاون الرياضي الثقافي.

وقام البروفيسور لي والر، عميد الخدمات الطلابية وإدارة التسجيل في الجامعة بدور مضيف الحفل، واستهل الأمسية بالترحيب بالضيوف وتقديم رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، البروفيسور حسن حمدان العلكيم الذي ذكر انجازات الجامعة في بما في ذلك إنشاء أربعة برامج لشهادات البكالوريوس وبرنامج واحد للدراسات العليا؛ وبناء مبنى بنك رأس الخيمة الوطني، وحصول الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على المرتبة الثانية عشرة في الأنشطة المتعلّقة بـ«سكوبوس»، وحصولها على الاعتماد من الرابطة الجنوبية للجامعات والكليات والمدارس واعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET).

كما تطرق إلى الخطة الاستراتيجية الجديدة بدءاً من عام 2019: إنشاء كليتين جديدتين وبناء مركز جديد للطلاب ومبنى جديد للمكتبة ومبنى جديد لكلية الآداب والعلوم.