بدء التقييم الموحّد لبرنامج التربية الأخلاقية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج التربية الأخلاقية، المعنى بغرس القيم الأخلاقية العالمية بين الشباب في الإمارات، عن بدء تنفيذ التقييم الموحّد لبرنامج التربية الأخلاقية «MESA» اليوم، حيث سيغطي 78 مدرسة موزعة في جميع إمارات الدولة، ليشمل بذلك أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من الصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع، وذلك في الفترة بين 14 و18 أبريل 2019. ويركّز التقييم الموحّد، إحدى أدوات قياس أداء منهج التربية الأخلاقية على الطلاب، حيث يجري بشكل مستقل وموحّد لتقييم مدى معرفة الطلاب وفهمهم ووعيهم بالصفات الشخصية والقيم التي يسعى البرنامج إلى تعزيزها فيهم، وكيفية تطبيقهم لها على أرض الواقع وسلوكياتهم في العديد من المواقف.

وفي هذا الإطار يستخدم التقييم الموحّد أحدث أساليب القياس والتقييم لقياس مدى فهم الطلاب لمادة التربية الأخلاقية وفاعلية المنهج وأثره في تطوير بناء شخصية الطالب، حيث يقوم التقييم بطرح أسئلة متنوعة على الطلاب عبر أجهزة الحاسوب، تتناول سلوكيات ومعارف الطلاب.

انطباعات

وصرّح محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، وهو المكتب المسؤول عن إطلاق وتطوير برنامج التربية الأخلاقية في الإمارات: «نحن مسرورون جداً ببدء التقييم الموحّد لبرنامج التربية الأخلاقية، الذي يطبق في جميع مدارس الإمارات، وسيساعدنا هذا التقييم بالدرجة الأولى على قياس مدى معرفة الطلاب وانطباعاتهم حول القيم والأخلاق المشمولة في المنهج، وأيضاً معرفة مدى فاعلية هذا البرنامج في تعزيز القيم الأخلاقية بشكل عام. نحن نولي منهج التربية الأخلاقية أهمية كبرى، لما يعنينا من تطوّر في بناء شخصية الأفراد في مجتمعاتنا وانعكاسها على العالم».

تنظيم

ويأتي تنظيم التقييم الموحد بالتعاون مع شركة ConnecME للإشراف على تطبيق التقييم في 78 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات وزيارتها. كما تم تطوير وإدارة التقييم الموحّد من قبل شركة ACT، المؤسسة العالمية الأولى في مجال الاختبارات، والتي ستقوم أيضاً بمتابعة التقييم وإصدار النتائج التي سنعلن عنها قبل نهاية العام الدراسي. وتنقسم أسئلة التقييم إلى ثلاث نسخ لكل من الصفوف الأربعة، الثالث والخامس والسابع والتاسع، حيث يوجد في بعضها أسئلة موحّدة وأخرى خاصة لكل نسخة، وذلك لتغطية المنهج بشكل شامل، كما أن كل سؤال مرتبط بالمخرج التعليمي للمنهج، كما سيكون التقييم باللغتين العربية والإنجليزية وفق لغة المنهج الذي يدرّس في كل مدرسة.

قياس

يشكّل التقييم الموحّد لمادة التربية الأخلاقية، إحدى أدوات قياس أداء منهج التربية الأخلاقية الذي يطبق على المدارس الحكومية والخاصة منذ بدئه في عام 2017، إلى جانب أداتي قياس «الزيارات المدرسية» و«الاستطلاع الوطني»، فضلاً عن قياس «المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي»، و«تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للنتائج التعليمية». وأجرى برنامج التربية الأخلاقية مؤخراً استطلاعاً شمل 617 مدرسة، مدعماً بزيارات ميدانية إلى 48 مدرسة حكومية وخاصة في الإمارات، كما يجري حالياً زيارات ميدانية لـ 50 مدرسة أخرى.

مشاركة

وقالت سوزانا ديلانغي، المدير التجاري في ACT: «إن العمل مع مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي وConnecME مشوّق ومثمرٌ للغاية بالنسبة لـ ACT. نحن سعداء للمشاركة مع تلك المؤسستين الراقيتين، ونفخر بالعمل معهما والمساعدة في تقييم المهارات التي يتعلّمها الطلاب من البرنامج الأول من نوعه».

اختبارات

تم تصميم التقييم الموحّد لبرنامج التربية الأخلاقية ليكون بنفس مستوى اختبارات القياس العالمية والدولية، مثل البرنامج الوطني لتقييم الطلبة PISA، والاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات TIMMS والاختبار الدولي لقياس مدى التقدّم في مهارات القراءة PIRLS، كما يشكّل التقييم الموحّد ثمرة تعاون بين برنامج التربية الأخلاقية والمؤسسة العالمية في مجال الاختبارات ACT، وشركة ConnecME المحلية، المختصة في تطبيق الاختبار في المدارس. ويهدف برنامج التربية الأخلاقية، الذي أطلق عام 2016، إلى غرس وتعزيز القيم الأخلاقية العالمية لدى الشباب الإماراتي ودمجها بسلاسة مع القيم الأخلاقية المحلية المتأصلة فيهم. تم طرح البرنامج كمنهج شامل لجميع الأعمار والجنسيات في جميع المدارس الحكومية والخاصة في أنحاء الإمارات.