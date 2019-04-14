1762 خريجاً وخريجة في الدفعة 13 بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج الدفعة الثالثة عشرة، والتي تضم 1762 خريجاً وخريجة من بينهم 763 من طلبة برامج البكالوريوس و999 من طلبة برامج الماجستير ودرجة الدكتوراه ودفعة من خريجي البرامج العسكرية، كما ضمت الدفعة الثالثة عشرة 792 خريجاً وخريجة من الحاصلين على مرتبة الشرف.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي اعتزاز الجامعة بتخريج هذه الدفعة، التي هيئت لها الجامعة بيئة تعليم معززة للإبداع وفق أرقى الممارسات العلمية والعملية، بما يترجم استراتيجية الجامعة في بناء الكوادر الوطنية.

وقال البرفيسور وقار أحمد في كلمته بمناسبة الحفل: نعتز ونفتخر بالمسيرة المتميزة والطموحة، التي تشهدها جامعة أبوظبي في ظل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وقيادة الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي وجهود الإدارة العليا وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ومن جانبه ألقى الخريجون كلمة جاء فيها « نتشرف بأن نحمل اسم دفعة عام التسامح، هذه القيمة العظيمة، التي تميّز مجتمع الإمارات، ونسلط الضوء من خلالها على إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.