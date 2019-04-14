شرطة دبي تختتم ملتقى الربيع الطلابي

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ختام فعاليات ملتقى الربيع الطلابي، والذي أقيم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وإدارة الخيالة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في منطقة العوير، خلال الفترة من 31 مارس إلى 11 أبريل بشعار (ربيعنا مهارة وقيادة)، وبمشاركة 200 طالب وطالبة انتظموا بتدريبات صباحية ومسائية، تحت إشراف قسم البرامج الطلابية وضمن برامج متكاملة ومتنوعة شملت التدريب على أساسيات رياضة ركوب الخيل وكيفية رعايتها، إلى جانب العديد من الرياضات الترفيهية، بالإضافة إلى محاضرات متنوعة دارت حول الكثير من الأمور الأمنية التي تخص هذه الفئة العمرية.

وشاهد العقيد خالد علي بن مويزة جانباً من المهارات التي تعلموها خلال فترة الدورة من خلال الطريقة الصحيحة لركوب الخيل وكيفية الجلوس الصحيح، ومسك اللجام ووضع الأرجل، إضافة إلى المشي والتحكم بالخيل والجري به لإبراز سيطرة الطالب على الخيل، كما شاهد نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جانباً من رعاية الطالب للخيل من خلال نقله من الميدان للإسطبل بسلاسة، وتعلم نقل (السرج) من على ظهر الخيل، إضافة لتنظيف الخيل وغسله بصورة صحيحة.

ووجه العقيد خالد علي بن مويزة شكره لوزارة التربية والتعليم كونها شريكاً استراتيجياً لشرطة دبي وداعماً قوياً ورئيسياً لكافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الشرطة، إلى جانب أن الشباب بكافة مراحلهم وفئاتهم العمرية يعدون فئة مستهدفة وتنال اهتمام برامج مركز حماية الدولي كونهم ركيزة المجتمع ومستقبله.