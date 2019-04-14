«صندوق الوطن» يحتفل بتخريج 250 طالباً وطالبة في «المبرمج الإماراتي الصغير»

المصدر: العين - وام

احتفل «صندوق الوطن»، أمس، بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من المشاركين في برنامج «المبرمج الإماراتي الصغير» بمدينة العين والبالغ عددهم 250 طالباً وطالبة في إطار إعداد جيل من المبرمجين المبدعين القادرين على العمل في مجالات البرمجة بالتعاون مع شركة «دارك ماتر»، وشراكة استراتيجية مع أكاديمية المعمورة التابعة لشركة الدار العقارية.

وأعرب محمد القاضي مدير عام «صندوق الوطن»، عن سعادته بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من «المبرمج الإماراتي»، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج المتميزين من المشاركين في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أنه تم تخريج الطلاب الذين شاركوا في المرحلة الثانية التي ركزت على الذكاء الاصطناعي في عام 2018 وبلغ عددهم 50 طالباً وطالبة، حيث سيتم التركيز عليهم في المستقبل وسيكملون المرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية 2019 لتخريج أول مجموعة من المبرمجين الإماراتيين الذين أكملوا جميع مراحل البرنامج. وأشار القاضي إلى أن المرحلة المتقدمة ستركز على الذكاء الاصطناعي وتنمية مواهب البرمجة بشكل تفصيلي ومتقدم أكثر عند الطلاب المتميزين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات، إن الجامعة تشارك في احتضان برامج صندوق الوطن خاصة برنامج «المبرمج الإماراتي» من خلال استضافة المشاركين في مختبراتها التي تضم أحدث البرامج والأجهزة والتقنيات التي تساعد في تحقيق أهداف البرنامج.

ولفت مراد إلى أن جامعة الإمارات تسعى لبناء جيل من الشباب المسلح بالمهارات المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل، لاسيما أن الحاسوب ومهارات الذكاء الاصطناعي أصبح من المهارات الرئيسية في سوق العمل، حيث أوضح الخبراء أن 60% من الوظائف المستقبلية ستتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي.