"التربية" تجيز تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة من الأمطار

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

قالت وزارة التربية والتعليم، إنها تجيز تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة من سقوط الأمطار وبناء على وضع وحاله الطرق المؤدية إليها، وذلك بالتنسيق مع مواصلات الإمارات.

وعبر حسابها على تويتر، منحت الوزارة الصلاحية لمديري المدارس بالتنسيق مع العمليات المدرسية، بتعطيل الدوام المدرسي، لمراعاة سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.

وأكدت الوزارة أهمية مراعاة الطلبة والمعلمين والإداريين في ظروف تقلب الطقس، وأن إدارات المدارس لا بد أن تتمتع بمرونة من الناحية الإنسانية في هذه الظروف.

وكانت قد أصدرت مؤسسة مواصلات الإمارات تعميماً، مؤخراً، بإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية، بسبب تكوّن الضباب وغيره من تقلبات الطقس، وذلك حرصاً منها على ضمان سلامة الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية، من المدارس الحكومية والخاصة وإليها، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت إدارات مدرسية حكومية وخاصة ان لديها تواصلا مستمرا مع أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على سلامة الطلاب ولتعريفهم بمتابعة الدارسة أو تعطيلها.